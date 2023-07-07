Семён Стругачёв – о работе в жюри «Западных ворот»: Это очень ответственная миссия

17:44, 07 июля 2023, ПАИ

О впечатлениях об участниках конкурса Международного кинофестиваля «Западные ворота» рассказал советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Семён Стругачёв в ходе интервью на радиостанции «7 НЕБО».

«Это очень ответственная для меня миссия, так как я впервые в жизни оказался в жюри кинофестиваля», – отметил он.

Семён Стругачёв рассказал, что заранее пересмотрел все фильмы конкурса. «Некоторые работы мне очень понравились, и за них я буду воевать», – подчеркнул актёр и заметил, что очень интересны работы молодёжи, которые говорят о проблемах сегодняшнего времени.

По его словам, такие фестивали в небольших городах дают толчок картинам, которые немногие могут увидеть. «Картины очень глубокие, но при этом они рассказывают о простых людях и простых ситуациях», – пояснил народный артист.

Кроме того, он назвал Псков знаменательным для него городом, где он когда-то жил и работал под руководством кинорежиссёра, художественного руководителя – директора Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева. «Один из городов, который мне действительно близок и дорог, – это Псков», – заключил он.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ покажет в прямом эфире.