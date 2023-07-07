Сергей Новожилов: «Западные ворота» популяризируют отечественный кинематограф

20:13, 07 июля 2023, ПАИ

Роль фестивалей в популяризации отечественного кинематографа отметил продюсер, президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов во время интервью на радиостанции «7 НЕБО».

«Я очень рад, что в нашей стране такое огромное количество кинофестивалей, 150 примерно. И приятно, что на местах власть готова поддерживать подобные начинания. Да, конечно, молодёжь скажет, что можно зайти на онлайн-платформу или в соцсети и посмотреть то, что ты хочешь. Но никто не отменял магию большого экрана, когда люди собираются, как это было в старые добрые времена, и смотрят на большом экране произведения. Совершенно другое впечатление, это кино, а не телевидение и телевизионные сериалы», – подчеркнул продюсер.

По его словам, кинофестивали выполняют функцию пропаганды и показа отечественного кинематографа. Благодаря таким фестивалям как «Западные ворота» у людей появляется возможность посмотреть и старое российское кино, сохраняется преемственность, уверен эксперт.

«На подобных фестивалях показывается конкурсная программа нового кино, но есть панорама, которая нас адресует к великому прошлому советского кино. Я за такие фестивали и против гламурных. Я за то, чтобы фестивали были максимально сосредоточены на широкой зрительской аудитории. В этом смысле «Западные ворота» без всякого сомнения несут эту функцию», – подчеркнул Сергей Новожилов.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире.