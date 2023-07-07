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Актриса Анна Каменкова получила приз кинофестиваля «Западные ворота» за вклад в кинематограф

Российская актриса театра, кино и дубляжа, заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова получила приз IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» за вклад в кинематограф «Жизнь в кино», передаёт корреспондент ПАИ. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 7 июля, на сцене БКЗ Псковской областной филармонии.

Фото: ПАИ

Перед вручением почётной награды организаторы представили зрителям отрывок из художественного фильма  «Молодая жена», снятого в 1979 году режиссёром Леонидом Менакером, в котором главную роль Мани Стрельцовой исполнила Анна Каменкова. 

Награду актрисе вручил генпродюсер IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин. 

«Какие слова тут скажешь, только слова благодарности. Когда оценивают твою работу, которая была сделана 45-50 лет назад – это дорогого стоит», – подчеркнула Анна Каменкова. 

Отметим, на фестивале с участием актрисы покажут два фильма: «Молодая жена» режиссёра Леонида Менакера (1979 год производства) и «Ты есть..» (1993 год производства) режиссёра Владимира Макеранеца. 

 

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