Великолукский режиссёр Сергей Иванов стал победителем конкурса «КиноСтарт»

20:20, 09 июля 2023, ПАИ

Победителем конкурса видеороликов «КиноСтарт» стал великолукский режиссёр Сергей Иванов с фильмом «Сокровенное». Об этом было объявлено на торжественной церемонии закрытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Победителя объявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Спасибо всей команде организаторов и партнёров фестиваля. Уже четвёртый год география кинофестиваля расширяется. Все впечатления, которые вы получили, лягут в ваши замечательные работы. Интерес к фильмам растёт с каждым годом. Надеюсь, в следующем году количество программных мероприятий расширится. В этом году было рекордное количество заявок на конкурс «КиноСтарт». Спасибо всем, кто в нём участвовал. Надеюсь, что этот конкурс для вас станет мостиком в профессиональную деятельность», – сказала Ольга Тимофеева и вручила победителю приз губернатора Псковской области.

«Безмерно благодарен, что такой фестиваль существует. Нужно развивать наше кино. Это нужно и важно», – сказал Сергей Иванов.

Отметим, что всего в отборе конкурса «КиноСтарт» участвовало 30 видеороликов, 20 авторских фильмов прошли отборочный тур конкурса. По правилам конкурса продолжительность роликов должна быть от семи до 25 минут. Фильмы снимались с июля 2022 года. Разнообразие жанров и стилей велико: от документальных фильмов и интервью до художественного пересказа книги – буктрейлера.

Напомним, что сегодня в Большом концертном зале Псковской областной филармонии проходила церемония закрытия и награждения победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота. Кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.