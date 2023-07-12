«Главкосмос» выставил на продажу скафандр Юлии Пересильд

15:40, 12 июля 2023, ПАИ

Аварийно-спасательный скафандр, в котором актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд летала на Международную космическую станцию, выставили на продажу. Об этом сообщается на сайте Единого портала продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности «Главкосмоса».

«Аварийно-спасательный скафандр, который наряду с бортовыми системами обеспечивает жизнь и работоспособность участника космического полета в случае разгерметизации спускаемого аппарата на наиболее опасных этапах полёта (запуск и стыковка, расстыковка и спуск)», – отмечается в сообщении.

На сайте говорится, что оригинальный скафандр изготовлен для члена основного состава экипажа миссии «Союз МС-19» – актрисы Юлии Пересильд. Скафандр использовался во время полёта к МКС и съёмок художественного фильма «Вызов» в космосе.

Масса скафандра с учётом шлема, гарнитуры, перчаток и стартовых сапог примерно 10,5 килограмма. Радиосвязь осуществляется через гарнитуру, оснащенную наушниками и двумя микрофонами. Наддув скафандра, дыхание и вентиляция космонавта в разгерметизированном объекте обеспечивается за счёт подачи в шлем кислорода (или газа в составе 40 % кислорода и 60 % азота).

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.