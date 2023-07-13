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Политика

«Политический пик лета» обсудили в Пскове

Дискуссионная площадка «Политический пик лета или 57 дней до выборов» общественного совета при избирательной комиссии Псковской области прошла в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Почему 57 дней до выборов, а не 59? Дело в том, что мы считали первый день 8 сентября. Если говорить по итогам, то определились кандидаты на самые важные выборы – губернаторские. У нас сейчас шесть заявок, один человек, как мы помним, утратил право, пять осталось», – отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, приветствуя собравшихся.

По его словам, сейчас кандидаты собирают муниципальный фильтр. С воскресенья кандидаты могут приходить в избирком и приносить документы.

«Отмечу, что сейчас возникает много критики по поводу муниципального фильтра. Кто-то высказывается, что это не демократическая процедура. Есть политическая партия, которая обвиняет всех в том, что не собрать голоса. Знаю, что одна партия дала команду не подписывать ни за кого», – обратил внимание председатель избиркома.

Он также обратился к присутствующим представителям политических партий и поинтересовался, как обстоят дела с прохождением муниципального фильтра.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Позже избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.

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