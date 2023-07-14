Третий день турслёта учащихся Союзного государства проходит в Островском районе

21:04, 14 июля 2023, ПАИ

Третий день туристского слёта учащихся Союзного государства проходит в Островском районе сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

На поляне слёта также находится экспозиция Невельского музея «Выставка в чемодане». Напомним, школьники уже приняли участие в одном из главных соревнований – «Контрольно-туристском маршруте «Движение – жизнь».

Также отметим, что управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области ежедневно проводит профилактические мероприятия на территории проведения слёта. Сотрудники ведомства проводят с руководителями делегаций беседы на тему пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что с 12 по 17 июля на территории Островского района Псковской области проводится Туристический слёт учащихся Союзного государства. В мероприятии принимают участие 35 команд. В программу мероприятий входит использование средств туризма, изучение и популяризация историко-культурного наследия, природного и туристского потенциала Республики Беларусь и Российской Федерации.

В первый день мероприятия в Пскове его участники почтили память жертв войны. Фоторепортаж с этого события можно посмотреть по ссылке.