Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Торжественное открытие Форума молодых семей состоялось в сквере ПсковГУ

Официальная церемония открытия IV Форума молодых семей состоялась в Университетском сквере ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПсковГУ

Приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам мероприятия зачитала врио начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

«Семья – самое важное в жизни каждого человека, семья закладывает основы гармоничного развития, передаёт из поколения в поколение традиции, опыт, формирует мировоззрение и становится путеводной звездой каждого человека», – подчеркнул губернатор.

По его словам, форум привлекает всё больше родителей и детей, что указывает на значимость мероприятия. Также он отметил стремление псковских семей быть активными участниками общественной жизни и их понимание, что сообщество влияет на социальную повестку в лучшую сторону.

«Благодаря форуму в регионе сформировался и ведёт свою деятельность Клуб молодых семей, который является главным организатором этого мероприятия. Рад, что благодаря форуму в нашей области начало формироваться сообщество, которое продвигает традиционные ценности и распространяет успешную семейную практику», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, Форум молодых семей проходит сегодня в Университетском сквере ПсковГУ. Участники форума могут познакомиться с работой спецслужб, узнать о донорстве костного мозга, а также посетить другие интерактивные площадки, круглый стол, а также просветительские площадки на темы психологии внутрисемейных отношений и духовно-нравственных семейных ценностей. Подробнее с программой форума можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 июля 2023

ВИДЕОФАКТ. Любитель клубнички

16 июля 2023

Грозу и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 17 июля

16 июля 2023

Псковская полиция приглашает на службу следователя

16 июля 2023

О названии Кутузовского сквера рассказал псковичам Борис Елкин

16 июля 2023

Торжественное открытие Форума молодых семей состоялось в сквере ПсковГУ

16 июля 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

16 июля 2023

Псковичи познакомились с работой спецслужб на Форуме молодых семей

16 июля 2023

О донорстве костного мозга рассказывают псковичам на Форуме молодых семей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...