Торжественное открытие Форума молодых семей состоялось в сквере ПсковГУ

15:00, 16 июля 2023, ПАИ

Официальная церемония открытия IV Форума молодых семей состоялась в Университетском сквере ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

Приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам мероприятия зачитала врио начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

«Семья – самое важное в жизни каждого человека, семья закладывает основы гармоничного развития, передаёт из поколения в поколение традиции, опыт, формирует мировоззрение и становится путеводной звездой каждого человека», – подчеркнул губернатор.

По его словам, форум привлекает всё больше родителей и детей, что указывает на значимость мероприятия. Также он отметил стремление псковских семей быть активными участниками общественной жизни и их понимание, что сообщество влияет на социальную повестку в лучшую сторону.

«Благодаря форуму в регионе сформировался и ведёт свою деятельность Клуб молодых семей, который является главным организатором этого мероприятия. Рад, что благодаря форуму в нашей области начало формироваться сообщество, которое продвигает традиционные ценности и распространяет успешную семейную практику», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, Форум молодых семей проходит сегодня в Университетском сквере ПсковГУ. Участники форума могут познакомиться с работой спецслужб, узнать о донорстве костного мозга, а также посетить другие интерактивные площадки, круглый стол, а также просветительские площадки на темы психологии внутрисемейных отношений и духовно-нравственных семейных ценностей. Подробнее с программой форума можно ознакомиться здесь.