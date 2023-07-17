Более 150 гектаров территории Псковского района обработали от борщевика

12:05, 17 июля 2023, ПАИ

158 гектаров территории обработали от борщевика Сосновского в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрации сельских поселений продолжают проводить работу по обработке земельных участков от борщевика Сосновского в границах населённых пунктов, где он наиболее опасен для людей», – отметила глава района.

По её словам, в этом году на борьбу с борщевиком из областного бюджета с учётом дополнительно выделенных средств сумма субсидии составила 3,3 миллиона рублей. Всего с учётом софинансирования заключено договоров с подрядчиками на сумму 4,2 миллиона рублей.

«Сельскохозяйственные предприятия также активно ведут борьбу с борщевиком», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

На территории района уже обработали механическим способом более 152 гектаров. Также в муниципалитете провели механическую обработку земельных участков, засоренных этим растением, прилегающих к автодороге Псков – Порхов от Лопатовских Крестов до деревни Зубово. Площадь обработки составила около восьми гектаров.

«Благодарим за оперативную помощь в механической обработке борщевика в деревне Борисовичи ООО СЗ «Спецпроектжилстрой» и руководителя хозяйства «Родина» предприятия «Каложицы» Александра Сошникова», – написала глава района.

Ранее сообщалось, что борщевик скосят возле жилого комплекса «Европа» в Псковском районе. Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по борьбе с борщевиком. Для этого в регионе закупили новое оборудование. В Пскове от борщевика обработают более 110 гектаров земли.