Алеся Михачёва: ДЭГ расширяет возможности граждан при участии в выборах

11:37, 22 июля 2023, ПАИ

О том, как избирательный процесс адаптируется к меняющемуся миру и цифровизации, а в частности о внедрении дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказала ПАИ депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

«Я абсолютно уверена в том, что внедрение ДЭГ – это главное направление цифровизации избирательного процесса, которое расширяет возможности граждан при участии в выборах разных уровней. Наиболее понятно и удобно ДЭГ, без всякого сомнения, нашей прогрессивной и высокомобильной молодёжи, однако, насколько мне известно, сейчас ведётся достаточной большой блок работы в области разъяснения процедуры электронного голосования для всех слоёв населения. Избиратели могут воспользоваться ДЭГ из любой точки России в любое время ЕДГ-2023, имея при себе мобильный телефон или компьютер с доступом в интернет. Главное в динамичном ритме жизни не забыть подать соответствующее заявление на портале «Госуслуг», – сказала Алеся Михачёва.

Напомним, что по итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

Отметим, что опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России.

Добавим, что в Псковской области в этом году проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа. Принять участие в голосовании, которое состоится 8, 9 и 10 сентября, можно будет двумя способами: посетив избирательный участок или онлайн, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).