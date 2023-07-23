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Культура

Композицию «Родники» в исполнении гусляра Даниила Семёнова показали псковичам

Композицию «Родники» в исполнении псковского гусляра Даниила Семёнова опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале в рамках рубрики «Таланты Псковской земли».

«Ещё несколько лет назад я и не представлял, что гусли могут звучать так волшебно. Именно Псков открыл для меня этот инструмент с новой стороны», – отметил глава региона.  

 

Даниил Семёнов – лауреат XXI международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» имени А. Л. Репникова.

«Кстати, он, как и Анастасия Куклина [финалистка всероссийского конкурса «Звезда-2023» из Псковской области. – ПАИ], является воспитанником Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Вот это школа!» –  заверил Михаил Ведерников.

Ранее глава региона анонсировал в своём телеграм-канале запуск новой рубрики под названием «Таланты Псковской земли». «Мне кажется, важно всегда информационно поддерживать наших художников и артистов, мастеров и ремесленников, ученых и изобретателей. Уверен, такое внимание им будет не только приятно, но и полезно», – отметил Михаил Ведерников.

Первой, кого представил губернатор в новой рубрике, стала финалистка всероссийского конкурса «Звезда-2023» Анастасия Куклина.

Напомним, ранее на телеканале «Первый Псковский» вышел выпуск о гусляре Данииле Семёнове. Его можно посмотреть по ссылке. Также музыкант стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM), где рассказал о том, как не «заболтать» произведение, а также о том, как выучить трудное произведение. Помимо этого, Даниил Семёнов поделился тем, из чего состоит репертуар гусляра.

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