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Общество

Проектирование нового большого корпуса завершат в «Моглино» к осени

Завершить проектирование большого корпуса площадью 20 тысяч квадратных метров планируют в особой экономической зоне «Моглино», расположенной в Псковской области, осенью этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя службы маркетинга и развития особой экономической зоны «Моглино» Сергей Дутов в рамках программы «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Фото ПАИ

«Мы продолжаем поиск резидентов на оставшиеся площади, но мы понимаем, что нужно двигаться дальше, мы планируем строительство новых производственных площадей», – сказал Сергей Дутов.

По его словам, два-три года назад основная часть инвесторов хотела зайти на пустой земельный участок и построить новый завод, теперь же более 90 % новых запросов – на готовые производственные площади.

«У нас на сегодняшний день есть площади, которые мы сдаём в аренду, но их не так много – это один производственный корпус площадью пять тысяч квадратных метров, и уже большая его часть занята. Оставшаяся часть, к сожалению, подходит не по всем параметрам», – уточнил гость программы.

Сергей Дутов также рассказал, что в начале этого года в ОЭЗ начала работу компания «Скрининг-М».

«Мы постоянно работаем с новыми обращениями, ищем потенциальных резидентов, но этот процесс небыстрый. Иногда бывает так, что от первых переговоров до того, как у нас получается привезти инвестора на площадку или предметную встречу, проходит несколько месяцев», – заметил он.

Ранее сообщалось, что на территории «Моглино-2» планируется создать полимерный кластер. Помимо этого, в особой экономической зоне «Моглино» построят гостиничный комплекс и ещё один завод.

Добавим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, отметил, что фактический объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино» уже составляет почти 15 миллиардов рублей.

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