Продолжается строительство подъезда к новому учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ

16:04, 26 июля 2023, ПАИ

Строительство подъезда к новому учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ продолжается. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Уже смонтирована сеть ливневой канализации, ведутся работы по прокладке кабеля освещения, устройству основания дорожной одежды», – говорится в сообщении.

Кроме того, подрядчик приступил к установке бортового камня на проезжей части.

Напомним, во время визита в Псковскую область 11 сентября 2021 года президент РФ Владимир Путин поддержал строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского профиля ПсковГУ силами Министерства обороны РФ, инициированное губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Стоимость реализации проекта составила 1,47 миллиарда рублей.

Отметим, на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ создадут Институт экспериментальной биологии. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский». Со списком лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ можно ознакомиться здесь.

Добавим, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов.