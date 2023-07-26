Новая школа может появиться на дальнем Завеличье

16:46, 26 июля 2023, ПАИ

Ещё одна школа может появиться на дальнем Завеличье. Об этом заявил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«На дальнем Завеличье правда нужны школы, тут мы вместе с Псковским районом. Борис Андреевич [глава Пскова Борис Елкин. – ПАИ] как раз недавно проводил планёрку, приглашал коллег из муниципалитета. Вместе ищем сейчас участки для того, чтобы в этом районе появилась школа», – отметил Виталий Сухинский.

Он также напомнил, что эта территория находится в ведомстве и Пскова, и Псковского района.

«Есть несколько подходящих площадок. Также рассматриваем их, чтобы мы в какой-нибудь проект зашли, эту школу построили. В основном все школы строятся по национальным проектам», – заверил гость студии.

Ранее сообщалось, что четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Средняя заработная плата учителей в регионе составляет 36 тысяч рублей, а количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места. Помимо этого, о новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объём работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.