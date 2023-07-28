Мультимедийное шоу о княгине Ольге показали на открытии Дней Псковской области в Витебске

23:32, 28 июля 2023, ПАИ

Показом мультимедийного шоу о княгине Ольге завершился праздник открытия Дней Псковской области в Витебске, передаёт корреспондент ПАИ.

Отмечается, что набережная Двины заполнена людьми и на мероприятии присутствуют официальные лица.

Афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.