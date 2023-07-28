Мультимедийное шоу о княгине Ольге показали на открытии Дней Псковской области в Витебске
Показом мультимедийного шоу о княгине Ольге завершился праздник открытия Дней Псковской области в Витебске, передаёт корреспондент ПАИ.
Отмечается, что набережная Двины заполнена людьми и на мероприятии присутствуют официальные лица.
Афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.
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28 июля 2023
Мультимедийное шоу о княгине Ольге показали на открытии Дней Псковской области в Витебске