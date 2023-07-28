Бурными овациями завершился мультимедийный спектакль о княгине Ольге в Витебске

23:54, 28 июля 2023, ПАИ

Показ мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» состоялся в рамках Дней Псковской области в Витебске на водной глади Западной Двины у парка 1000-летия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Зрителями мероприятия вместе с сотнями жителей и гостей Витебска стали заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и другие официальные лица.

Спектакль посвящён великой русской правительнице княгине Ольге, которая положила начало историям двух тысячелетних городов – Пскова и Витебска. Мультимедийная постановка рассказывает об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, о хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова.

Уникальный проект создан Театрально-концертной дирекцией Псковской области совместно со специалистами мультимедийных технологий. В постановке нашли воплощение замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки авторов.

Витебчане встретили спектакль продолжительными овациями. Ещё одно мультимедийное шоу Витебск ждёт в субботу, 29 июля. Помимо этого, продолжат работу тематические площадки в парке 1000-летия Витебска.

Напомним, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.