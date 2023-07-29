Михаил Ведерников опубликовал еженедельное обращение к жителям региона

17:26, 29 июля 2023, ПАИ

Новое видео из цикла «Еженедельное» опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В новом выпуске он рассказал о работе в рамках Дней Псковской области в Витебске и подписании договора, который призван дать дополнительный импульс к развитию.

Также губернатор сообщил об итогах рабочей поездки в Великие Луки: на их благоустройство выделят 50 миллионов рублей с целью ремонта наиболее проблемных участков.

Михаил Ведерников также затронул тему дизайн-кода и призвал предпринимателей Псковской области сменить вывески по новому регламенту, так как вскоре процедура регистрации вывесок станет сложнее и дольше.

Важной темой обращения стало и то, что проект Псковского колледжа искусств получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что набор добровольцев в отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» в Псковской области должен быть завершён к осени.