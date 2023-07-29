Михаил Ведерников опубликовал еженедельное обращение к жителям региона
Новое видео из цикла «Еженедельное» опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.
В новом выпуске он рассказал о работе в рамках Дней Псковской области в Витебске и подписании договора, который призван дать дополнительный импульс к развитию.
Также губернатор сообщил об итогах рабочей поездки в Великие Луки: на их благоустройство выделят 50 миллионов рублей с целью ремонта наиболее проблемных участков.
Михаил Ведерников также затронул тему дизайн-кода и призвал предпринимателей Псковской области сменить вывески по новому регламенту, так как вскоре процедура регистрации вывесок станет сложнее и дольше.
Важной темой обращения стало и то, что проект Псковского колледжа искусств получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что набор добровольцев в отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» в Псковской области должен быть завершён к осени.
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