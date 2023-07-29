Химические опыты, телекинез и гипноз: Научное шоу показали детям на Днях Псковской области в Витебске

19:26, 29 июля 2023, ПАИ

Научное шоу профессора Николя представили детям на Днях Псковской области в Витебске. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области в своем телеграм-канале.

«Детский восторг нельзя сыграть и подделать, это всегда искренние эмоции! И их было много!» – отмечается в сообщении.

Детям представили химические и физические опыты, показали, как работает гипноз и телекинез.

Также лучшие творческие коллективы Псковской области выступают для жителей и гостей Витебска.

Напомним, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов.