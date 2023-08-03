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Идеологические основы центра «Воин» и отряда «Дружина» закрепили в Псковской области

Концепция развития, идеологическая основа работы регионального Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» и отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» – основные темы рабочего совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое прошло 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что основные принципы формирования, деятельности и идеологемы центра «Воин» и отряда «Дружина» перекликаются, но у каждой организации, безусловно, есть своя специфика.

«Центр «Воин» – образовательный центр. «Дружину» мы формируем не только под задачи специальной военной операции, но и для содействия комплексной безопасности. Это наша большая команда, которая, я надеюсь, в широком формате будет работать на территории области ещё долгие-долгие годы. Поэтому к основным подходам, идеологемам нужно подойти особенно внимательно. Это должны быть объединяющие вещи для всех возрастных групп, людей разного социального статуса, всех, кто готов обучаться, участвовать в обеспечении безопасности и развитии региона», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В основе идеологии центра «Воин» – воспитание патриота нового поколения, обладающего силой воли, мужеством, смелостью, критическим мышлением, ответственностью за свою семью и поступки. Предполагается, что в ходе непрерывного обучения воспитанник центра «Воин» будет проходить пять ступеней развития личности: курс молодого бойца, староста, куратор, наставник и помощник инструктора. На основе этого подхода будет формироваться и учебно-методический план занятий.

В настоящее время вводный теоретический курс в центре завершили более 300 детей. Обучение продолжится по дополнительной образовательной программе. Кроме того, работа с детьми идёт в рамках профильных смен на базе региональных оздоровительных лагерей «Чайка», «Ленок», «Дружба».

Идеологическая концепция отряда, обратил внимание начальник управления специальных программ Андрей Вьюнов, отталкивается от самого понятия «дружинник» – как образ защитника слабых, человека, посвятившего себя служению Отчизне и людям, человека большого личного мужества. В качестве основных этапов развития личности предлагаются: патриотизм, профессионализм и умение применять на практике имеющиеся знания, навыки, компетенции.

Губернатор Михаил Ведерников по итогам доклада внёс ряд замечаний в представленные концепции, но по большей части озвученные предложения были одобрены участниками совещания. «В целом все акценты расставлены правильно», – заключил глава региона. 

Ранее сообщалось, что губернатор подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». Позже губернатор заявил, что набор добровольцев в филиалы отряда в районах должен быть завершён к осени. Всего на территории региона образуют 11 филиалов организации, в том числе межмуниципальные.

Также отметим, что Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи открылся в Псковской области в мае. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Подобные учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.

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