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Общество

Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе могут сделать традиционным

Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе могут сделать традиционным, сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фотон: ПАИ

По словам главы Гдовского района, если мероприятие получит положительные отклики, то его планируется сделать традиционным и, возможно, объединить с празднованием Дня рыбака.

«Посетить планирую всё по максимуму, и как глава района, и как житель, хотя программа очень насыщенная», – отметил Алексей Васильев и добавил, что в рамках подготовки постарались сделать такой комплекс мероприятий, который был бы интересен как можно большему числу жителей Псковской области и туристов.

Ранее сообщалось, что чан для приготовления ухи установили на берегу Чудского озера.

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. Программу можно посмотреть по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.

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