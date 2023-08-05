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Общество

Мировой рекорд готовятся побить в Гдовском районе

В Гдовском районе готовятся побить мировой рекорд по приготовлению самой большой ухи, сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Совсем немного времени остаётся до мирового рекорда по приготовлению ухи на фестивале «Наше море». Вот и первые шаги – заливаем воду», – отметили в ТКД и поделились видеозаписью.

Напомним, что 5 августа на фестивале «Наше море» в гигантском чане будут варить уху. После того как на мероприятии приготовят четыре тысячи литров ухи, будет побит не только российский, но и мировой рекорд.

Отметим, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Мероприятие продлится до 6 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.

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