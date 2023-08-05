Сотни псковичей выстроились в очередь за ухой на фестивале в Гдовском районе

15:36, 05 августа 2023, ПАИ

Очередь за ухой образовалась в Гдовском районе на берегу Чудского озера на фестивале «Наше море», передаёт корреспондент ПАИ.

Десятки псковичей и гостей праздника хотят попробовать уху, которая побила мировой рекорд. Отметим, что очередь продвигается быстро.

Фестиваль тематически разделён на несколько площадок: это главная сцена, зона приготовления ухи, спортивная площадка, детская зона и ярмарочная зона. На главной сцене выступят творческие группы, исполняющие музыку в стиле ска-джаза, регги, ритм-энд-блюза: «Маркшейдер Кунст», «Меджикул», Alina Os.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В детской зоне работает уличная площадка с аниматорами, деревянный городок с активностями, установлен экран для кинопоказа мультфильмов под открытым небом. На спортивной площадке будут организованы зона для игры в пляжный волейбол, катания на сапбордах. В общем пространстве установлены световые арт-объекты.

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Мероприятие продлится до 6 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь. Со всеми новостями с площадки можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.