Псковским полицейским рассказали о дистанционном электронном голосовании

20:45, 17 августа 2023, ПАИ

Сегодня в Управлении МВД России по Псковской области в рамках государственно-правового информирования к сотрудникам полиции пришли председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и представитель Российского общества «Знание» Турал Асланов. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Тема встречи – «Дистанционное электронное голосование – 2023». Игорь Сопов рассказал о механизме работы и преимуществах ДЭГ. Были рассмотрены этапы от регистрации на «Госуслугах» до подведения итогов голосования.

Кроме того, полицейским были продемонстрированы статистка и опыт проведения ДЭГ в 2022 году в Пскове, где впервые в нашем регионе избирателям была предоставлена возможность голосования в новом формате.

«Это удобно – проголосовать в любом месте и в любое время суток в течение нескольких дней. Кто попробовал – захотят снова использовать такую возможность, а кто ещё не участвовал в таком инновационном способе голосования, тем обязательно надо его испытать. Хотя традиционное голосование путём опускания бюллетеня в урну, конечно же, тоже сохранится», – в завершение добавил руководитель псковского избиркома Игорь Сопов.

В завершение встречи Турал Асланов, представитель Российского общества «Знание», рассказал о мерах государственной поддержки семей в Российской Федерации и разъяснил некоторые нормы законодательства.

«Самое главное и ценное в жизни – это семья», – в заключение отметил Турал Асланов.

Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

Отметим, что Псковская область входит в топ-3 регионов по количеству заявлений на ДЭГ.