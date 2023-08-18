Три мультимедийных экрана установят в Печорах для трансляции крестного хода

13:06, 18 августа 2023, ПАИ

Три мультимедийных экрана установят в Печорах для трансляции крестного хода, который пройдёт в честь Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Об этом сообщили во время рабочей поездки заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного в Печоры сегодня, 18 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Жители и гости города смогут увидеть прямую трансляцию крестного хода в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря.

Планируется, что один экран оборудуют в стенах монастыря, остальные два – за его пределами, в том числе на Соборной площади.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.