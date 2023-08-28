Иммунизация в Псковской области начнётся уже на этой неделе

18:28, 28 августа 2023, ПАИ

Вакцина против гриппа поступила в Псковскую область 25 августа. Уже на этой неделе начнётся иммунизация населения. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Елена Припутенко отметила, что вакцинацию можно пройти в медицинских организациях Псковской области. Также осуществляется выезд прививочных бригад.

Гостья медицентра уточнила, что вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок. В соответствии с календарём бесплатной вакцинации ей подлежат дети с шести месяцев, учащиеся 1–11-х классов, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах, взрослые, работающие в отдельных профессиях и должностях: работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, сферы коммунальных услуг, социальных услуг, а кроме того, лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственно-контрольных органов, государственные и муниципальные служащие, работники организаций социального обслуживания и МФЦ.

Также бесплатной вакцинацией могут воспользоваться лица старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями – с сердечно-сосудистые заболеваниями, дыхательной системы, лица с ожирением и метаболическими нарушениями, а также беременные женщины во II–III семестрах.

«Этой категории надо прививаться, они имеют контакты и входят в группы риска. Если мы возьмём 60 % совокупного населения, то вакцинации подлежат 352 670 человек, в том числе 70 тысяч детей. Всего поступило 120 240 доз – это 35 % от плана: 83 710 трёхвалентной [вакцины] «Совигрипп» и 36 530 четырёхвалентной «Ультрикс Квадри» для вакцинации деток», – подчеркнула Елена Припутенко.

По её словам, ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспечивает мониторинг циркуляции вирусов как в Северном, так и в Южном полушарии.

Она напомнила, что вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой от 21 июня 2023 года о необходимости проведения профилактических мероприятий против ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции в эпидсезон 2023–2024 годов. В соответствии с ним процентный состав жителей, которых нужно привить, – 60 % и не менее 75 % из групп риска.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

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