Псковичей приглашают привиться от гриппа

09:54, 29 августа 2023, ПАИ

Псковская городская поликлиника приглашает жителей города на вакцинацию от гриппа. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Псковичи могут сделать прививку в следующих местах:

– обратившись в поликлинику в прививочный кабинет в часы работы поликлиники;

– в пункт вакцинации торгового центра «Империал» с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:00;

– в мобильный ФАП (медицинский автобус) на стоянке у магазина «Семейный Магнит» на улице Труда, 37а.

Помимо этого, в Пскове у работодателей есть возможность направить коллективную заявку на выездную вакцинацию.

По любым вопросам псковичи могут обратиться в кол-центр поликлиники по номеру 299-028.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Добавим, что вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок. Иммунизация населения Псковской области начнётся уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».