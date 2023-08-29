Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают привиться от гриппа

Псковская городская поликлиника приглашает жителей города на вакцинацию от гриппа. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Фото: ПАИ

Псковичи могут сделать прививку в следующих местах:

– обратившись в поликлинику в прививочный кабинет в часы работы поликлиники;

– в пункт вакцинации торгового центра «Империал» с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:00;

– в мобильный ФАП (медицинский автобус) на стоянке у магазина «Семейный Магнит» на улице Труда, 37а.

Помимо этого, в Пскове у работодателей есть возможность направить коллективную заявку на выездную вакцинацию.

По любым вопросам псковичи могут обратиться в кол-центр поликлиники по номеру 299-028.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Добавим, что вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок. Иммунизация населения Псковской области начнётся уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 августа 2023

До +23 градусов ожидается в Пскове сегодня

29 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие филиала Русского музея в Печорах

29 августа 2023

Псковичей приглашают привиться от гриппа

29 августа 2023

Вода на девяти пляжах Псковской области не соответствует санитарным нормам

28 августа 2023

Приёмка школ и детских садов Псковского района в этом году прошла без замечаний

28 августа 2023

Андрей Ермаков: Большой объём строительства в сфере образования наблюдается в Псковской области

28 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Псковской области

28 августа 2023

Конкурс «Наставник года» с фондом 400 тысяч рублей стартует в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...