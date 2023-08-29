Вторая волна информирования избирателей проходит в Псковской области

12:39, 29 августа 2023, ПАИ

Вторая волна информирования избирателей о предстоящих выборах проходит в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

За первую волну сотрудникам избирательной комиссии удалось проинформировать более 210 тысяч граждан.

Сейчас идёт вторая волна, во время которой жителям муниципалитетов передадут приглашения на выборы с номером и адресом их избирательного участка.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

Добавим, что поквартирный (подомовой) обход жителей в 11 муниципалитетах Псковской области начался 7 августа.