Псковичам рассказали, где можно привиться от гриппа

11:51, 29 августа 2023, ПАИ

Псковская городская поликлиника приглашает горожан на вакцинацию от гриппа, сообщили ПАИ в комитете по здравоохраннеию Псковской области.

Сделать прививку можно обратившись в поликлинику в прививочный кабинет в часы работы поликлиники; в пункт вакцинации ТЦ «Империал» (понедельник – пятница с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье – выходной); в мобильный ФАП ( медицинский автобус) на стоянке магазина «Магнит» на Запсковье, ул. Труда, 37а; по коллективной заявке проводится выездная вакцинация по месту работы.

Можно привиться по предварительной записи, можно обращаться сразу без записи. По любым вопросам следует звонить в кол-центр поликлиники по номеру 299-028.