О производстве сыра поговорили на «Серебряном дожде». Главное

21:15, 29 августа 2023, ПАИ

Основатель сыроварни в Пушкинских Горах Сергей Сальный стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: