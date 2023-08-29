О производстве сыра поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Основатель сыроварни в Пушкинских Горах Сергей Сальный стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- псковский бизнесмен поделился секретом приготовления редкого сыра брюност;
- в переводе с норвежского «брю» – это сыр, а «ност» – коричневый;
- «Заметил, что женщины любят либо очень твёрдые сыры, либо тягучие», – поделился гость;
- на сыроварне произведут сыр «Для него» – супертвёрдый продукт, который сейчас стоит на выдержке: «Будет такой суровый, брутальный сыр для мужчин»;
- сыр с коноплёй планируют производить в Псковской области;
- для приготовления сыра будут использовать семена конопли, которые имеют чуть горьковатый привкус;
- Сергей Сальный планирует открыть в Пскове фирменный магазин сыров.
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