Котельные у псковского аэропорта работают в штатном режиме

13:15, 30 августа 2023, ПАИ

На котельных, расположенных в районе псковского аэропорта, разрушений и повреждений нет. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации со ссылкой на Псковские тепловые сети.

«Все объекты инфраструктуры предприятия находятся в исправном состоянии, работа идет в штатном режиме, причин для беспокойства нет. На предприятии введен режим повышенной готовности, усилен контрольно-пропускной режим, организованы дополнительные обходы территории, ведется мониторинг систем видеонаблюдения», – подчеркнули в администрации.

Также отмечается, что на случай возникновения непредвиденных ситуаций зарезервирована специальная техника и сформированы аварийные бригады.

Напомним, в ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова. В связи с этим организуют дополнительные вагоны в составы поездов, курсирующих между Псковом и Москвой.