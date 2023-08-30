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Происшествия

В Кремле прокомментировали возможность прилёта дронов в Псков с территории Эстонии и Латвии

В Кремле прокомментировали возможность прилёта дронов в Псков с территории Эстонии и Латвии так: военные эксперты изучают маршруты.

«Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами: выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем. 
Могла ли атака на Псков быть совершена с территории Эстонии и Латвии? Это прерогатива наших военных экспертов — делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова

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