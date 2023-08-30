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Общество

Аэропорт Пскова может возобновить работу уже 31 августа

После атаки украинских беспилотников аэропорт Пскова может возобновить работу уже 31 августа. Об этом в своём видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Что касается гражданской инфраструктуры: она не пострадала. Аэропорт закрыт до окончания следственных и иных необходимых мероприятий. По предварительной информации, взлётно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии», – сообщил губернатор.

После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. «Рассчитываю, что это будет уже завтра. Сделаю для этого всё необходимое», – заверил Михаил Ведерников.

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова

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Аэропорт Пскова может возобновить работу уже 31 августа


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