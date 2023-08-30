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Общество

Игорь Иванов: Любые попытки вероломных нападений разобьются о нашу готовность ответить на эти вызовы

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов обратился к жителям региона в связи с атакой беспилотников, произошедшей в ночь с 29 на 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Сегодня ночью была совершена беспрецедентная попытка совершения террористического акта на территории Псковского аэропорта. Несмотря на всю сложность и внезапность ситуации, реакция региональной власти и силовых ведомств была мгновенной. Губернатор региона Михаил Ведерников сразу включился в работу, проведён оперативный штаб, начаты первые действия. Благодаря совместной эффективной работе жертв удалось избежать. Псковичи показали, что готовы к любым вызовам», – подчеркнул Игорь Иванов.

Он также обратился ко всем членам профсоюзов региона, отметив, что невозможно забыть трагические события в Доме профсоюзов в Одессе, которые свидетельствуют, что для украинских террористов нет ничего святого.

«Мы должны дать им отпор! Сегодня, как никогда, важна наша консолидация, наше единение. Помощь нашим воинам – участникам СВО и их семьям, помощь раненым бойцам, находящимся на лечении в госпитале, посильная помощь правоохранительным органам и силовым структурам. Любые попытки вероломных нападений с целью нанести ущерб и запугать разобьются о нашу сплочённость и готовность ответить на эти вызовы. Приближение победы над укро-бандеровской нечистью – в наших руках! Наше дело правое! Победа будет за нами!» – заявил Игорь Иванов.

Напомним, в ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова. В связи с этим организуют дополнительные вагоны в составы поездов, курсирующих между Псковом и Москвой. 

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