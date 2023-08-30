Аэропорт Пскова возобновит работу в штатном режиме с 31 августа

16:54, 30 августа 2023, ПАИ

Аэропорт Пскова возобновит работу в штатном режиме с 31 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: всё в порядке! С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме. Спасибо всем службам за оперативность», – отметил глава региона.

Напомним, в ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова. В связи с этим организуют дополнительные вагоны в составы поездов, курсирующих между Псковом и Москвой.