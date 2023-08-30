Какие виды дорожной техники поступят в муниципалитеты, рассказали жителям Псковской области

21:46, 30 августа 2023, ПАИ

Какие виды дорожной техники поступят в муниципалитеты, рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 30 августа.

Станислав Стармолотов отметил, что будут закупать комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, мини-тракторы с навесным оборудованием, тракторы с навесным оборудованием и самоходные вакуумные подметально-уборочные машины. Отдельно врио председателя отметил автогидроподъёмники, которые в большом количестве заказали Великие Луки. «У них большой объём содержания линий освещения – это и замена ламп, и ремонт линий электропередач, и обрезка крон деревьев, то есть востребовано будет», – подчеркнул Станислав Стармолотов. Также будут закупать погрузчики ковшевые, самоходные снегоочистители и косилки.

Напомним, что в Псковской области закупят дорожную технику на 300 млн рублей. Централизованную закупку предполагается провести до конца этого года. «Держите вопрос на особом контроле, как и закупку общественного транспорта, важно, чтобы техника поступила в регион в декабре», – поручил Михаил Ведерников врио руководителя областного дорожного комитета.

Ранее сообщалось, что 59 автобусов различных классов закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ, среди них будет 12 туристических автобусов.