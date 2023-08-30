15 районов Псковской области смогут пользоваться новой дорожной техникой

22:32, 30 августа 2023, ПАИ

13 единиц дорожной техники поступят в ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках региональной программы «Чистая область». Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 30 августа.

В ходе разговора Михаил Ведерников уточнил, будет ли техника территориально находиться в тех муниципалитетах, которые не подавали заявки на участие в программе. Станислав Стармолотов ответил, что будет. «У нас всего будет охвачено техникой 15 районов, семь из них – муниципальные предприятия, восемь – филиалы «Псковавтодора». И как раз получается, что по большей части те муниципалитеты, которые не смогли или не захотели участвовать, могут с ГБУ «Псковавтодор» заключать договоры на обслуживание и пользоваться этой техникой», – пояснил он.

Станислав Стармолотов уточнил, что «Псковавтодор» приобретёт комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, тракторы с навесным оборудованием и газели.

Напомним, что напрямую в программе «Чистая область» будет участвовать семь муниципалитетов Псковской области.

Всего в Псковской области закупят дорожную технику на 300 млн рублей. Централизованную закупку предполагается провести до конца этого года. «Держите вопрос на особом контроле, как и закупку общественного транспорта, важно, чтобы техника поступила в регион в декабре», – поручил Михаил Ведерников врио руководителя областного дорожного комитета.

Ранее сообщалось, что 59 автобусов различных классов закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ, среди них будет 12 туристических автобусов.