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Общество

Выбраны визуализация и логотип региональной программы «Чистая область»

Визуализация и логотип региональной программы «Чистая область», нацеленной на обновление парка дорожной техники в городах и районах, выбрал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым 30 августа.

Выбранный логотип можно увидеть на фото:

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Губернатор посчитал данный визуал наиболее удачным. Однако он отметил, что, чтобы не было тавтологии, лучше заменить «Областную программу «Чистая область» на «Региональную программу «Чистая область».

Напомним, что напрямую в программе «Чистая область» будет участвовать семь муниципалитетов Псковской области. Ещё восемь районов смогут пользоваться техникой, приобретённой ГБУ ПО «Псковавтодором».

Всего в Псковской области закупят дорожную технику на 300 млн рублей. Централизованную закупку предполагается провести до конца этого года. «Держите вопрос на особом контроле, как и закупку общественного транспорта, важно, чтобы техника поступила в регион в декабре», – поручил Михаил Ведерников врио руководителя областного дорожного комитета.

Ранее сообщалось, что 59 автобусов различных классов закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ, среди них будет 12 туристических автобусов.

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