Выбраны визуализация и логотип региональной программы «Чистая область»

23:35, 30 августа 2023, ПАИ

Визуализация и логотип региональной программы «Чистая область», нацеленной на обновление парка дорожной техники в городах и районах, выбрал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым 30 августа.

Выбранный логотип можно увидеть на фото:

Губернатор посчитал данный визуал наиболее удачным. Однако он отметил, что, чтобы не было тавтологии, лучше заменить «Областную программу «Чистая область» на «Региональную программу «Чистая область».

Напомним, что напрямую в программе «Чистая область» будет участвовать семь муниципалитетов Псковской области. Ещё восемь районов смогут пользоваться техникой, приобретённой ГБУ ПО «Псковавтодором».

Всего в Псковской области закупят дорожную технику на 300 млн рублей. Централизованную закупку предполагается провести до конца этого года. «Держите вопрос на особом контроле, как и закупку общественного транспорта, важно, чтобы техника поступила в регион в декабре», – поручил Михаил Ведерников врио руководителя областного дорожного комитета.

Ранее сообщалось, что 59 автобусов различных классов закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ, среди них будет 12 туристических автобусов.