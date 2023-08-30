Выбраны визуализация и логотип региональной программы «Чистая область»
Визуализация и логотип региональной программы «Чистая область», нацеленной на обновление парка дорожной техники в городах и районах, выбрал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым 30 августа.
Выбранный логотип можно увидеть на фото:
Губернатор посчитал данный визуал наиболее удачным. Однако он отметил, что, чтобы не было тавтологии, лучше заменить «Областную программу «Чистая область» на «Региональную программу «Чистая область».
Напомним, что напрямую в программе «Чистая область» будет участвовать семь муниципалитетов Псковской области. Ещё восемь районов смогут пользоваться техникой, приобретённой ГБУ ПО «Псковавтодором».
Всего в Псковской области закупят дорожную технику на 300 млн рублей. Централизованную закупку предполагается провести до конца этого года. «Держите вопрос на особом контроле, как и закупку общественного транспорта, важно, чтобы техника поступила в регион в декабре», – поручил Михаил Ведерников врио руководителя областного дорожного комитета.
Ранее сообщалось, что 59 автобусов различных классов закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ, среди них будет 12 туристических автобусов.
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