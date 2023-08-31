Аэропорт Пскова возобновил работу после атаки беспилотников

08:46, 31 августа 2023, ПАИ

Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотников, с 7:00 четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Псков с 07:00 мкс 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений», - говорится в сообщении.

Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме. Согласно расписанию в четверг запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.

Напомним, в ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова. В связи с этим организованы дополнительные вагоны в составе поездов, курсирующих между Псковом и Москвой.