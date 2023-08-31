Как прошла международная арт-резиденция для молодых музыкантов, рассказали псковичам

20:13, 31 августа 2023, ПАИ

Как в Псковской области прошла международная арт-резиденция «Золотой петушок», которая объединила 70 молодых музыкантов, рассказали на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Золотой петушок» – это очень интересный проект, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он соединил в себе историческую ветвь и ветвь музыкальную. Как мы знаем, Псковщина неразрывно связана с именем Николая Андреевича Римского-Корсакова, и поэтому нам было очень важно объединить на нашей Псковской музыкальной и поэтической земле творческие силы, связав их с произведениями великого композитора», – отметил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн.

Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников напомнил, что участниками арт-резиденции стали студенты музыкальных училищ и колледжей имени Н. А. Римского-Корсакова из Пскова, Санкт-Петербурга и Могилёва, а также Минского музыкального училища имени М. И. Глинки. Он отметил, что из Белоруссии приехало 26 ребят, около 26 человек было из России, а также была группа наставников.

«Основная идея этого концерта в том, чтобы учащиеся, которые имеют очень небольшую практику игры в оркестре, пересеклись с профессионалами. Во-первых, быстрее проходит освоение материала: здесь профессиональные люди садились, играли, и повторить за ними гораздо проще. Из-за этого получилась и такая большая скорость: мы за дней шесть подняли серьёзную программу», – подчеркнул Алексей Репников.

Он заметил, что сюита «Шехеразада», которая идёт 45-50 минут, даётся обычно в одном отдельном отделении, а в рамках арт-резиденции это был один из номеров. Также номером была увертюра из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки.

«В первый день было непонятно, как играть будем, но каждый день сильно ощущалось, насколько оркестр стягивался и становился одним организмом. Это прямо здорово», – сказал Алексей Репников.

Он уточнил, что были наставники из Пскова и Санкт-Петербурга: солисты оркестра капеллы, солисты из филармонии Санкт-Петербурга, солисты оркестра из Мариинского театра и солисты оркестра из Михайловского театра. «В каждой группе были очень серьёзные и профессиональные люди».

«Мне кажется, что все довольны. Было тяжело, потому что работали по пять-шесть часов. Ребята очень самоотверженно за это взялись, но от этого и результат», – сказал Алексей Репников.

В свою очередь преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, музыкант-исполнитель, джазмен Аркадий Галковский поблагодарил всех, кто его пригласил в роли наставника в международную арт-резиденцию «Золотой петушок».

Напомним, что международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова дал своё первое выступление в Плюссе. Затем выступление оркестра состоялось на фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Также молодёжный симфонический оркестр выступил в Могилёве.