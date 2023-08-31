Состояние ветслужбы в регионе обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

18:15, 31 августа 2023, ПАИ

Состояние ветеринарной службы в регионе обсудили с председателем профильного комитета Псковской области Верой Баданиной на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Главное:

в Псковской области в системе государственной ветеринарии трудится 280 специалистов;

главная задача ветеринаров – обеспечить пищевую безопасность населения;

в этом году 12 выпускников обратились за целевым направлением на учёбу, раньше таких желающих было два-три в год;

за три года ветслужба получила 12 новых автомобилей, в 2024 году приобретёт ещё пять-шесть автомашин;

в регионе появятся модульные ветеринарные пункты;

списанное из медучреждений оборудование продолжит работу в государственных ветлечебницах;

дефицита вакцины в регионе не ожидается;

с 1 сентября вводится идентификация домашних и сельскохозяйственных животных. С марта 2024 года маркировка будет обязательной.

Отметим, что каждый год 31 августа в России отмечается День ветеринарного работника.