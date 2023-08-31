Состояние ветслужбы в регионе обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
Состояние ветеринарной службы в регионе обсудили с председателем профильного комитета Псковской области Верой Баданиной на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Главное:
- в Псковской области в системе государственной ветеринарии трудится 280 специалистов;
- главная задача ветеринаров – обеспечить пищевую безопасность населения;
- в этом году 12 выпускников обратились за целевым направлением на учёбу, раньше таких желающих было два-три в год;
- за три года ветслужба получила 12 новых автомобилей, в 2024 году приобретёт ещё пять-шесть автомашин;
- в регионе появятся модульные ветеринарные пункты;
- списанное из медучреждений оборудование продолжит работу в государственных ветлечебницах;
- дефицита вакцины в регионе не ожидается;
- с 1 сентября вводится идентификация домашних и сельскохозяйственных животных. С марта 2024 года маркировка будет обязательной.
Отметим, что каждый год 31 августа в России отмечается День ветеринарного работника.
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