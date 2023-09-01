Более десяти тысяч детей занимаются музыкой в Псковской области

13:56, 01 сентября 2023, ПАИ

Более десяти тысяч детей занимаются музыкой в Псковской области. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Напомним, что в рамках пресс-конференции обсуждали итоги Международной арт-резиденции «Золотой петушок». Алексей Репников отметил, что в Европе и Америке есть некоторые города, которые были малоизвестны, но благодаря открытию профессиональных летних лагерей стали известны на весь мир.

Он также заметил, что в мире распространена такая практика, когда профессиональные музыканты в течение года работают, а летом появляется свободное время, и они готовы поделиться своим опытом.

«Педагог – это великое дело. Это очень хорошо, что в Пскове это [профессиональные музыканты делятся своим опытом. – ПАИ] есть, но надо это дело расширять – делать летний музыкальный лагерь, который, может быть, будет посменный», – уточнил Алексей Репников.

Напомним, Международная арт-резиденция «Золотой петушок» объединила 70 молодых музыкантов. Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова дал своё первое выступление в Плюссе. Затем выступление оркестра состоялось на фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Также молодёжный симфонический оркестр выступил в Могилёве.