Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Красногородска – о новых автобусах: Любые поставки транспорта для нашего района очень значимы

Любые поставки транспорта для Красногородского района очень значимы. Об этом ПАИ заявил глава Красногородска Анатолий Алексеев, комментируя предстоящее обновление общественного транспорта в регионе.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Анатолий Алексеев подчеркнул, что в жизни сельских жителей транспортная инфраструктура играет очень большую роль.

«Часто именно автобусы являются главным связующим звеном между деревней и районным центром. К сожалению, техника имеет свойство ломаться, изнашиваться, а большинство дорог у нас имеют грунтовое покрытие, поэтому любые поставки транспорта для нашего района очень значимы», – отметил он.

Глава Красногородска также заметил, что запуск новой техники снижает риск непредвиденных ситуаций в пути. «Уверен, что благодаря новым автобусам поездки наших граждан станут более удобными и комфортными. И самое главное: новые автобусы – это надёжность и безопасность!» – заключил Анатолий Алексеев.

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими

Ранее обновление общественного транспорта в регионе прокомментировал гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 сентября 2023

Исторические оконные проёмы обнаружили в церкви Архангела Михаила в Пскове

01 сентября 2023

Опочецкие семьи получили адресную помощь в рамках акции «Помоги пойти учиться»

01 сентября 2023

День знаний торжественно отметили в колледже искусств в Пскове

01 сентября 2023

Опубликованы схема и расписание фестиваля «Территория детства» в Пскове

01 сентября 2023

В Гдовском районе спасатели нашли потерявшуюся в лесу женщину

01 сентября 2023

Глава Опочецкого района встретился с молодыми учителями

01 сентября 2023

Псковичей приглашают на бесплатный курс для молодых семей «Ключ разумения»

01 сентября 2023

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли почти на 5% за восемь месяцев


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...