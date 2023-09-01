Глава Красногородска – о новых автобусах: Любые поставки транспорта для нашего района очень значимы

22:36, 01 сентября 2023, ПАИ

Любые поставки транспорта для Красногородского района очень значимы. Об этом ПАИ заявил глава Красногородска Анатолий Алексеев, комментируя предстоящее обновление общественного транспорта в регионе.

Анатолий Алексеев подчеркнул, что в жизни сельских жителей транспортная инфраструктура играет очень большую роль.

«Часто именно автобусы являются главным связующим звеном между деревней и районным центром. К сожалению, техника имеет свойство ломаться, изнашиваться, а большинство дорог у нас имеют грунтовое покрытие, поэтому любые поставки транспорта для нашего района очень значимы», – отметил он.

Глава Красногородска также заметил, что запуск новой техники снижает риск непредвиденных ситуаций в пути. «Уверен, что благодаря новым автобусам поездки наших граждан станут более удобными и комфортными. И самое главное: новые автобусы – это надёжность и безопасность!» – заключил Анатолий Алексеев.

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими.

Ранее обновление общественного транспорта в регионе прокомментировал гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.