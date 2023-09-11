Здание парка «Россия – моя история» осенью начнут переоборудовать в центр «Вега»

10:50, 11 сентября 2023, ПАИ

Региональный центр выявления и поддержки одарённых школьников «Вега», открывшийся в Пскове год назад, переедет в здание парка «Россия – моя история». Переоборудование здания подрядчику предстоит завершить до конца 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Как ранее отмечал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, новое местоположение центра более удачное с точки зрения логистики. Кроме того, 5 000 квадратных метров позволят ребятам более эффективно развивать спортивное направление учреждения. Отметим, сейчас центр размещается на Ленинградском шоссе, 24 в Пскове.

Подрядчику предстоит выполнить работы по реконструкции здания и оборудовать там несколько учебных помещений, спортивную зону, общественные помещения и административные помещения. В центре появится кабинет для занятий прототипированием, нейробиологией, робототехникой, искусством и историей. Также для юных псковичей оборудуют кабинет для занятий химией и биологией, музыкальный и медицинский классы, лекторий, библиотеку и зону для занятий проектной деятельностью. Часть кабинетов будет дополнена подсобными помещениями для хранения оборудования.

Появится в центре и большое количество спортивных объектов: зал площадью 650 квадратных метров для занятий лёгкой атлетикой и спортивных игр, зал для настольного тенниса и кабинет для шахмат и шашек. Отметим, что изначально для центра «Вега» было закуплено оборудование для организации зоны единоборств, однако разместить эту зону физически было негде. В новом центре у юных спортсменов появится возможность заниматься дзюдо и самбо в зале площадью 324 квадратных метра.

Напомним, история строительства парка в Пскове началась в 2019 году, проект реализовывался совместно с Русской православной церковью. В декабре 2021 года строительство было приостановлено из-за ареста подрядчика. В марте 2022 года к подготовительным работам и обустройству строительной площадки приступила компания «ИСП-Групп», В конце 2002 года было объявлено, что музей «Россия – моя история» разместится в кампусе ПсковГУ. Тогда же стало известно о переезде на улицу Киселёва Центра для одарённых детей.

Средства на реконструкцию здания выделены из областного бюджета. Цена контракта – 108,755 млн рублей.