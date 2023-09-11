Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Здание парка «Россия – моя история» осенью начнут переоборудовать в центр «Вега»

Региональный центр выявления и поддержки одарённых школьников «Вега», открывшийся в Пскове год назад, переедет в здание парка «Россия – моя история». Переоборудование здания подрядчику предстоит завершить до конца 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Фото: пресс-службы правительства Псковской области (с открытия центра «Вега»)

Как ранее отмечал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, новое местоположение центра более удачное с точки зрения логистики. Кроме того, 5 000 квадратных метров позволят ребятам более эффективно развивать спортивное направление учреждения. Отметим, сейчас центр размещается на Ленинградском шоссе, 24 в Пскове.

Подрядчику предстоит выполнить работы по реконструкции здания и оборудовать там несколько учебных помещений, спортивную зону, общественные помещения и административные помещения. В центре появится кабинет для занятий прототипированием, нейробиологией, робототехникой, искусством и историей. Также для юных псковичей оборудуют кабинет для занятий химией и биологией, музыкальный и медицинский классы, лекторий, библиотеку и зону для занятий проектной деятельностью. Часть кабинетов будет дополнена подсобными помещениями для хранения оборудования.

Появится в центре и большое количество спортивных объектов: зал площадью 650 квадратных метров для занятий лёгкой атлетикой и спортивных игр, зал для настольного тенниса и кабинет для шахмат и шашек. Отметим, что изначально для центра «Вега» было закуплено оборудование для организации зоны единоборств, однако разместить эту зону физически было негде. В новом центре у юных спортсменов появится возможность заниматься дзюдо и самбо в зале площадью 324 квадратных метра.

Напомним, история строительства парка в Пскове началась в 2019 году, проект реализовывался совместно с Русской православной церковью. В декабре 2021 года строительство было приостановлено из-за ареста подрядчика. В марте 2022 года к подготовительным работам и обустройству строительной площадки приступила компания «ИСП-Групп», В конце 2002 года было объявлено, что музей «Россия – моя история» разместится в кампусе ПсковГУ. Тогда же стало известно о переезде на улицу Киселёва Центра для одарённых детей.

Средства на реконструкцию здания выделены из областного бюджета. Цена контракта – 108,755 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Александр Котов - об итогах избирательной кампании: Мы достигли всех поставленных целей

11 сентября 2023

Четыре пожара ликвидировали псковские пожарные за выходные

11 сентября 2023

Здание парка «Россия – моя история» осенью начнут переоборудовать в центр «Вега»

11 сентября 2023

В Псковской области стартовало голосование за «Народного участкового»

11 сентября 2023

+26 градусов ожидается сегодня в Пскове

11 сентября 2023

Великолучан предупредили об отключении электроэнергии

11 сентября 2023

Искусственный интеллект научился предотвращать кражи в магазинах

11 сентября 2023

«Электоральный торт» нарезали в «Ночь выборов – 2023»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...