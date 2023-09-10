Игорь Романов: ДЭГ неплохо показало себя на выборах

20:46, 10 сентября 2023, ПАИ

Кандидат в губернаторы Псковской области (от «Партии Роста») Игорь Романов считает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) неплохо показало себя на выборах в регионе. Об этом он заявил в эфире федеральной «Ночи выборов – 2023. От Москвы до самых до окраин», находясь в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Я думаю, что очень неплохо показало себя ДЭГ», – сказал Игорь Романов.

При этом он добавил, что явка на выборах в Псковской области даже с учётом ДЭГ остаётся низкой.

«В предыдущей выборной компании 2018 года, в которой я принимал участие, явка была почти 37 %. Думаю, в этот раз будет такая же», – добавил Игорь Романов.

Вместе с руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильёй Стрелковым и кандидатом на пост губернатора (от ЛДПР) Антоном Минаковым они сошлись во мнении, что выборы были конкурентными и легитимными.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Добавим, что главное политическое событие года «Ночь выборов – 2023» в прямом эфире покажет «Первый Псковский». Гастрополитическое шоу будет транслироваться в прямом эфире сегодня, 10 сентября в 21:30. Видеотрансляция также будет доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».