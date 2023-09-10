Антон Минаков: Явку ниже 90% на выборах мы считаем неудачной

20:37, 10 сентября 2023, ПАИ

Явку на выборах губернатора Псковской области ниже 90 % назвал неудачной один из кандидатов (от ЛДПР) на пост главы региона Антон Минаков в эфире федеральной «Ночи выборов – 2023. От Москвы до самых до окраин», находясь в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Явку ниже 90 % мы считаем неудачной», – отметил он. Антон Минаков также добавил, что креатива на выборах хватало и ЛДПР отработало на отлично.

Вместе с руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильёй Стрелковым и кандидатом на пост губернатора (от «Партии Роста») Игорем Романовым они сошлись во мнении, что выборы были конкурентными и легитимными.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Добавим, что главное политическое событие года «Ночь выборов – 2023» в прямом эфире покажет «Первый Псковский». Гастрополитическое шоу будет транслироваться в прямом эфире сегодня, 10 сентября в 21:30. Видеотрансляция также будет доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».