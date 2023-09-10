Кандидат в губернаторы Псковской области от коммунистов пообещал сбрить усы, если не займёт второе место

21:59, 10 сентября 2023, ПАИ

Кандидат в губернаторы Псковской области от партии КПРФ Пётр Алексеенко пообещал сбрить усы, если не займёт второе место. Пари коммунисту предложил руководитель штаба общественного наблюдения на выборах в Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2023» в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Я предлагаю Петру Алексеенко пари: ставлю на ЛДПР, если ЛДПР занимает второе место, то моя борода сохраняется, если нет, я сбриваю бороду. Пётр Алексеенко в свою очередь пусть ставит свои усы», – предложил Стрелков.

«Я согласен, – отреагировал Пётр Алексеенко. – Думаю, не стоит сбрасывать КПРФ со счетов, мы были, есть и будем основной оппозиционной силой в регионе и стране».

Перед пари Илья Стрелков дал характеристику минувшей избирательной кампании, отметив, что не согласен с тем, что она вышла скучной. «Выборы в Псковской области совсем не скучные, а очень даже интересные и конкурентные, хоть и с очевидным лидером Михаилом Ведерниковым, но интрига насчёт второго и третьего мест, конечно, сохраняется: КПРФ или ЛДПР, Пётр Алексеенко или Антон Минаков», – отметил Стрелков.

Он также отметил, что юрблок «Яблока» провалил свою работу в этой кампании, а лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг* в этой кампании стал иноагентом. «Плюс у нас были интересные креативы, облетевшие федеральные телеграм-каналы», – добавил Стрелков.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.