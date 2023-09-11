Антон Минаков: Рано делать выводы до объявления итогов голосования

23:15, 10 сентября 2023, ПАИ

Рано делать выводы об итогах губернаторских выборов в Псковской области. Такое мнение выразил кандидат в губернаторы региона от партии ЛДПР Антон Минаков в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Весь мой опыт подсказывает, что рано делать выводы до объявления итогов голосования. Не хотелось бы загадывать», – отметил Антон Минаков.

«Считаю, что Псковское региональное отделение ЛДПР отработало на оценку «хорошо». Дальше будем ждать результатов и надеяться на хороший результат», – добавил он.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Отметим, что по состоянию на 20:00 воскресенья, 10 сентября, на выборах главы региона с применением ДЭГ в Псковской области зафиксирована явка 91%. Это наибольшая явка по России.