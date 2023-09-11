Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Борис Елкин: Псковичи оценили удобство дистанционного голосования

Псковичи оценили удобство дистанционного голосования, отметил глава Пскова Борис Елкин, комментируя результаты прошедших выборов в эфире политического шоу «Ночь выборов» в медиацентре ПАИ.

Борис Елкин поблагодарил псковичей за участие в выборах. «Этот выборный процесс важен для региона,  учитываю тот факт, что Псковская область стоит на рубеже России», - добавил глава Пскова.

Он отметил, что большое количество жителей региона приняли участие в выборах именно в формате дистанционного электронного голосования.

«Я считаю, что это закономерно. В прошлом году была своего рода тренировка, а в этом году люди окончательно поняли, что это быстро удобно и прозрачно. Многие находились за пределами города и приминали участие в голосовании.  И очно люди активно шли на участки», - добавил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Игорь Сопов: Избиратели Псковской области верят в ДЭГ

11 сентября 2023

Губернатор Псковской области на «Ночи выборов»: Завтра обычный рабочий день с десятком мероприятий

10 сентября 2023

Николай Козловский – о выборах главы региона: В Великих Луках нарушений не зафиксировали

10 сентября 2023

Мужество работающих в Псковской области людей отметил Александр Малькевич

10 сентября 2023

Пётр Алексеенко поблагодарил проголосовавших за КПРФ псковичей

10 сентября 2023

Алексей Наумец выразил надежду на победу действующего губернатора Псковской области

10 сентября 2023

Наталья Фёдорова: Выборная кампания в Псковском районе прошла в рабочей обстановке

10 сентября 2023

Удобство ДЭГ для предпринимателей отметил Игорь Романов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...