Борис Елкин: Псковичи оценили удобство дистанционного голосования

23:10, 10 сентября 2023, ПАИ

Псковичи оценили удобство дистанционного голосования, отметил глава Пскова Борис Елкин, комментируя результаты прошедших выборов в эфире политического шоу «Ночь выборов» в медиацентре ПАИ.

Борис Елкин поблагодарил псковичей за участие в выборах. «Этот выборный процесс важен для региона, учитываю тот факт, что Псковская область стоит на рубеже России», - добавил глава Пскова.

Он отметил, что большое количество жителей региона приняли участие в выборах именно в формате дистанционного электронного голосования.

«Я считаю, что это закономерно. В прошлом году была своего рода тренировка, а в этом году люди окончательно поняли, что это быстро удобно и прозрачно. Многие находились за пределами города и приминали участие в голосовании. И очно люди активно шли на участки», - добавил Борис Елкин.