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Экономика

Производство алмазов увеличится в Псковской области

Производство лабораторных алмазов в Псковской области расширит мощности за счет займа из регионального Фонда развития промышленности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Алмазы. Фото: ПАИ

Договор на реализацию инвестиционного проекта «Развитие производственных мощностей по синтезу монокристаллов углерода (лабораторных алмазов) на гидравлических прессах внутри кондиционированного блока» подписали Фонд инвестиционного развития Псковской области и компания ООО «Синтез Технолоджи».

Проектом предусмотрено развитие производственных мощностей на действующей площадке в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» за счёт приобретения оборудования.

Старт производства-синтеза монокристаллов углерода внутри кондиционированного блока запланирован на 1 квартал 2024 года.

Ежегодная выручка проекта составит порядка 130 миллионов рублей. Максимальная производственная мощность – 7,2 тысячи карат в год.

Отметим, ранее гендиректор компании «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» объяснила, почему Псковская область стала одной из немногих среди регионов РФ, где выращиваются алмазы.

Напомним, на Петербургском экономическом форуме в этом году был развёрнут стенд Псковской области. Экспозиция познакомила участников мероприятия с крупнейшими промышленными производствами, в том числе и с ООО «Синтез Технолоджи». По итогам форума руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей.

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