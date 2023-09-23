Правительство Псковской области сложит с себя полномочия

17:44, 23 сентября 2023, ПАИ

27 сентября состоится церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, и в этот же день он подпишет распоряжение о сложении полномочий правительства региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

«27 сентября состоится церемония вступления в должность губернатора Псковской области. В этот же день мной будет подписано распоряжение, по которому действующее правительство Псковской области сложит свои полномочия. Затем оно будет сформировано заново и в том же составе продолжит свою работу. Все мои заместители останутся на своих местах. Считаю, что у нас профессиональная команда и каждый руководитель и специалист находится на своём месте», – сказал Михаил Ведерников.

Отметим, что сложение полномочий правительства региона предусмотрено областным законодательством. Оно происходит каждый раз, когда истекает старый срок полномочий главы региона.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.